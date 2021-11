België schroeft bijdrage aan internationale klimaatfinanciering komende jaren omhoog

België heeft woensdag op een zogenaamd ‘side event’ op de VN-klimaatconferentie COP26 in Glasgow een stand van zaken gegeven van de bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering in het verleden en de vooruitzichten voor de toekomst. Daaruit blijkt dat het budget dat naar wereldwijde projecten in de strijd tegen de klimaatopwarming gaat de komende jaren zal worden opgekrikt.