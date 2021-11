Ondanks dranghekken na twee dodelijke ongevallen tóch weer bestelwagen op plein aan station Berchem: politie plaatst paaltjes

“On-waar-schijnlijk”, zegt Antwerps gemeenteraadslid Imade Annouri (Groen) vanmiddag op Twitter. Annouri reageert verontwaardigd op een filmpje dat hij doorgestuurd kreeg. In dat filmpje is een bestelwagen te zien dat, ondanks het verbod, het plein aan station Antwerpen-Berchem oprijdt. De mensen die het filmpje maakten blijven liever anoniem, maar waren op het plein om bloemen te leggen voor de twee vrouwen die er zaterdag en maandag om het leven kwamen.

De vrouwen kwamen om toen ze op het Burgemeester Edgard Ryckaertsplein werden aangereden door een vrachtwagen die achteruit reed. Het is verboden om op het plein te rijden, zegt de Antwerpse politie, die dinsdagochtend dranghekken plaatste. Een van de twee slachtoffers was een 18-jarig meisje uit Viersel (Zandhoven), het andere is een 55-jarige vrouw uit Borgerhout.

Maar de dranghekken bleken toch niet voldoende te zijn. Vanmiddag reed er immers een bestelwagen opnieuw het plein op. Gemeenteraadslid Annouri reageert verbolgen. “Mensen negeren de regels, de nadarhekken zijn goed, maar op lange termijn is er een structurele aanpak nodig”, zegt hij.

Plein oprijden blijft verboden

De Antwerpse politie heeft ook de beelden op sociale media gezien en onderzoekt de omstandigheden. De verkeerssituatie is in geen geval gewijzigd. Het plein oprijden is en blijft verboden zoals aangeduid met het verkeersbord C3.

Intussen laat de politie ook weten dat er aan de kant van de Uitbreidingsstraat in plaats van de nadarhekken paaltjes zijn gezet. Ook de 50 meter lange stippellijn is opnieuw geschilderd.

De geplaatste paaltjes. — © svw