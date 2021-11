Talibanminister en Amerikaanse gezant ontmoeten elkaar om crisissituatie te bespreken

De nieuwe Amerikaanse gezant voor Afghanistan, Thomas West, gaat donderdag voor het eerst in gesprek met de taliban. In de Pakistaanse hoofdstad Islamabad ontmoet hij er samen met Chinese en Russische diplomaten de talib Amir Khan Muttaqi, de minister van Buitenlandse Zaken.

Muttaqi kwam op woensdag al aan in de Pakistaanse hoofdstad voor de “Troika Plus”-conferentie. De talibandelegatie werd ontvangen door verschillende Pakistaanse regeringsleden.

Volgens Pakistaanse woordvoerders zullen de diplomaten het donderdag vooral hebben over humanitaire hulp aan Afghanistan. West zal na de gesprekken doorreizen voor bezoeken aan Rusland en India.

Woensdag vond in New Dehli al een veiligheidsconferentie over Afghanistan plaats. Daar spraken gastland India, maar ook Iran, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan en Turkmenistan over de uitdagingen waar Afghanistan voorstaat. China en Pakistan waren ook uitgenodigd, maar waren niet aanwezig, net zoals de Verenigde Staten.

De aanwezige landen riepen op tot samenwerking om terrorisme en drugshandel in Afghanistan te bestrijden. IS-K, een Afghaans en Pakistaanse vertakking van de jihadistische terreurgroep Islamitische Staat pleegde de laatste maanden verschillende aanslagen in het land. De landen riepen ook op tot een meer diverse politieke vertegenwoordiging binnen het talibanregime.

Nog geen enkel land heeft de talibanregering officieel erkend. Ook buurland Pakistan nog niet en zegt “een vreedzaam, stabiel, soeverein, welvarend en verbonden Afghanistan” te ondersteunen.