Spanningen stijgen aan Wit-Russische grens met Polen: Rusland stuurt bommenwerpers en Europa dreigt met sancties

“Jullie klootzakken, jullie gekken willen dat ik jullie bescherm tegen migranten?”, zei de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko op de staatstelevisie. Met die uitspraak doelde hij op de Europese Unie. Zij beschuldigen Loekasjenko ervan doelbewust migranten uit crisislanden binnen te halen in zijn land, om ze dan via Polen door te laten reizen naar de Europese Unie.

Het gaat om enkele duizenden mannen, vrouwen en kinderen die vastzitten op de grens tussen de twee landen. Aan de Poolse kant stuiten ze op militaire versterkingen die hen beletten om Europa binnen te geraken. Aan Wit-Russische zijde zijn gewapende mannen met honden te zien die de massa verhinderen om rechtsomkeer te maken. De migranten leven er in slechte omstandigheden, hebben weinig eten en geen bescherming tegen de nachtelijke vrieskoud. Heel wat mensen probeerden al de prikkeldraad door te knippen en enkelen lieten al het leven. De Verenigde Naties noemen de situatie “ontoelaatbaar”. Zij vragen “onmiddellijke” toegang voor humanitaire hulp.

“Ik ben verbijsterd dat aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen nog altijd een groot aantal migranten en vluchtelingen in een uitzichtloze situatie verkeert, bij temperaturen in de buurt van het vriespunt”, staat in een mededeling van VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet. “Zij mogen niet gedwongen worden om nog een nacht in een ijskoud klimaat door te brengen, zonder onderdak, voedsel, water en gepaste medische verzorging.”

“Ik dring er bij de betrokken landen op aan onmiddellijk maatregelen te nemen om deze ontoelaatbare situatie op te lossen, in overeenstemming met de verplichtingen die ze volgens de internationale mensenrechten en het vluchtelingenrecht hebben”, klinkt het nog.

© via REUTERS

Bommenwerpers

De situatie escaleerde de afgelopen dagen stevig. Voor de migranten veranderde er niet veel, maar de betrokken landen gooiden ondertussen wel heel wat modder naar elkaar. Zo dreigde Loekasjenko in een interview met het tijdschrift Natsionalnaya Oborona dat provocaties kunnen leiden tot een “actieve fase”. En daarvoor wees hij naar bondgenoot Rusland. “Als we hier, God verhoede het, ook maar de geringste fout maken, zal Rusland er onmiddellijk bij worden betrokken - de grootste kernmacht ter wereld!”

Rusland liet al onmiddellijk merken aan welke kant ze staan. Woensdag stuurden ze twee bommenwerpers naar het gebied. Die patrouilleerden langs de grens. De actie van Rusland was dan weer een reactie op de Europese Commissie, die dreigen nieuwe sancties te nemen tegen Wit-Rusland. Zo willen zij het uitkeren van de visa voor toplui moeilijker maken en wordt er ook gedacht aan een zwarte lijst voor luchtvaartmaatschappijen die migranten naar de Wit-Russische hoofdstad vliegen.

© via REUTERS

“Staatsterrorisme”

De Poolse premier Mateusz Morawiecki wees dinsdagavond ook al naar Rusland. “Het meesterbrein achter deze aanval van Loekasjenko zit in Moskou. Het meesterbrein is president Poetin,” zei hij. Morawiecki zei dat Poetin vastbesloten was om “het Russische rijk opnieuw op te bouwen” en noemde de crisis aan de grens “een nieuw soort oorlog, waarin mensen worden gebruikt als levende schilden”.

Europees president Michel vloog woensdag naar Warschau voor een gesprek met de Poolse premier. Die liet woensdag ook al weten dat hij overleg wil over de situatie aan de grens. “Europa heeft reeds sancties getroffen, maar die maken blijkbaar niet veel indruk op de dictator (Aleksander Loekasjenko, red.)”, zei Morawiecki na het overleg. Michel zou daarbij gesproken hebben over een “hybride aanval”, terwijl Morawiecki het heeft over “staatsterrorisme”.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel moeide zich in het debat. Zij heeft tijdens een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin gevraagd om zijn invloed op Wit-Rusland aan te wenden om een oplossing te vinden. Dat meldt de Duitse regering woensdag. Volgens de regeringswoordvoerder noemt Merkel de situatie “een onmenselijke en volstrekt onaanvaardbare” praktijk.

Binnen de Europese Unie gaan er ondertussen steeds meer stemmen op om geld te investeren in grensinfrastructuur aan de bewuste grens. Michel gaf al aan dat het mogelijk zou moeten zijn dat de Europese Unie dat financiert. Hij verwees in die context naar een advies van de juridische dienst van de Raad. “Een beslissing daarover komt de Europese Commissie toe, maar het is alvast mijn indruk dat we moeten verduidelijken wat al dan niet mogelijk is.”Sommige lidstaten spreken daarbij al openlijk over het bouwen van een grensmuur.

