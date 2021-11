Dries Mertens bereidt zich al voor op het nakende vaderschap: “We zijn al bezig aan twee kamers, want ik wil goed slapen”

LEES OOK. IN BEELD. Rode Duivels arriveren met chique bolides in Tubeke

Zaterdag thuis tegen Estland hoopt Dries Mertens op een feest. “Als we ons kwalificeren voor het WK, moet je dat enorm vieren. Ook al maakte je het al mee, het blijft iets moois. Je moet zo’n dingen blijven vieren. Het zou stom zijn om dat niet te doen. Hopelijk komen er veel supporters en kunnen we er iets leuks van maken.”

Sowieso wordt hij het feestvarken voor de match. Pas nu wordt hij gefêteerd voor zijn honderdste cap – inmiddels zit hij al aan 102 stuks. “Dat maakt me heel fier. Jan Vertonghen lachte er wel eens mee dat ik zelfs met een gebroken been of een kapotte enkel naar de nationale ploeg kwam en zelfs speelde. Ik wilde me zo tonen als iemand die altijd zin heeft, zoals Jan. Hij is een voorbeeld. Ik hoop dat er nog veel jongens die kaap van 100 caps zullen halen.”

Zijn mooiste cap vindt hij de wereldbekerwedstrijd in Brazilië, tegen Algerije. “Dat was de eerste match op mijn eerste WK en dan scoorde ik nog. Als invaller, de winning goal, terwijl mijn familie daar zat. Die match is een beetje het verhaal van mijn carrière. Op de bank beginnen maar die teleurstelling toch omdraaien in iets positiefs.”

Mertens keek met lede ogen aan hoe de Rode Duivels geen prijs wisten te pakken op de Nations League, omdat hij nog herstelde van een operatie aan de schouder. “Het deed pijn om de ploeg te zien verliezen. Ik was er niet bij. Maar we kunnen nog altijd iets winnen. Frankrijk is voor mij de beste ploeg die er is, maar we staan tussen landen als Nederland, Engeland en Italië. En Italië won het EK met penalty’s. Je moet soms ook wat geluk hebben. Het volgende WK wordt voor mij en sommige andere jongens misschien de laatste kans, maar er zijn jonge gasten bij die echt sterk zijn. Ik zal er alles aan doen om erbij te zijn. Mijn ambitie bij de nationale ploeg blijft enorm.”

Onzekere toekomst bij Napoli

Nochtans wordt Mertens, 34 jaar inmiddels, in maart normaliter voor het eerst vader. “We zijn thuis al bezig te werken aan twee kamers. Ik wil goed slapen. Goed slapen is belangrijk, hè. Ik zit hier bij de nationale ploeg aan tafel met jongens die allemaal kinderen hebben. Ik luister naar hun raad en ik kijk enorm uit naar de komst van een kind. Maar ik ben 34 jaar en wil ik mijn carrière goed kunnen afsluiten. Dat is heel belangrijk.”

Drijft een baby hem terug naar België? Bij Napoli is hij geen vaste titularis meer en loopt zijn contract af, al is er wel nog een optie op een extra jaar die kan worden gelicht. “Ik ben heel gelukkig bij Napoli en ik wil daar nog zo lang mogelijk voetballen. Als zij beslissen niet meer met verder te gaan, dan zien we wel weer. Maar terugkeren naar België? Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet.”

