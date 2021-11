Hollande verdedigt Frans beleid tegenover IS: “Beslissingen waren gepast”

Op het proces rond de aanslagen in Parijs heeft oud-president François Hollande woensdag het woord gekregen. Hij was aanwezig in het Stade de France op het moment dat de eerste ontploffing plaatsvond. “De beslissingen die Frankrijk nam waren gepast”, klonk het.

Salah Abdeslam, de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs, zei tijdens het proces eerder dat de aanslagen een antwoord waren op Franse bombardementen op IS. Op audiofragmenten die werden opgenomen in concertzaal Bataclan werd ook duidelijk dat de jihadisten Hollande persoonlijk met de vinger wezen. Ook een aantal familieleden van slachtoffers veroordeelde eerder al het buitenlands beleid van Hollande.

De voormalige president rechtvaardigde tijdens zijn verhoor het optreden van Frankrijk tegenover Islamitische Staat. “De beslissingen die zijn genomen waren gepast”, klonk het bij Hollande. “De groep heeft ons niet getroffen om de beslissingen die we in het buitenland namen, maar omwille van onze manier van leven. De democratie zal altijd sterker zijn dan de barbarij en zal uiteindelijk altijd zegevieren.”

Hollande getuigde ook over hoe hij die bewuste 13 november persoonlijk ervaren heeft. “We wisten dat er een dreiging was, maar toen ik een tweede explosie hoorde, was er geen twijfel meer”, klonk het.