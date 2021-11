Honderden bewoners moeten binnen blijven na gaslek in woonwijk in Blankenberge, ook sporttrainingen afgelast: “Wind is extra risico”

In de Colombus, een straat in Blankenberge, is woensdag tijdens de vooravond een zwaar gaslek ontstaan. De hulpdiensten vragen aan alle inwoners in de omliggende woonwijken om binnen te blijven. Alle sporttrainingen in Sport Vlaanderen werden preventief afgelast.

Tijdens de werken in de Colombus werd iets voor 17.00 uur een middendrukleiding geraakt, wat resulteerde in een zwaar gaslek. De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse. De oppervlakte tussen de Kerkstraat, de Polderlaan, de Koning Boudewijnlaan en de Zeebruggelaan werd volledig afgezet. Alle bewoners werden gevraagd om binnen te blijven én afstand te houden van hun ramen en deuren. Mensen werden ook verwittigd met een berichtje via BE-Alert.

Wind

“Het gaat om een ernstig lek. De bewuste leiding moet eerst afgesloten worden, zonder de rest van Blankenberge zonder gastoevoer te zetten”, aldus Philip Denoyette, woordvoerder van de lokale politie in Blankenberge. Omstreeks 17.00 uur zou de situatie nog minstens twee uur duren. Het verkeer werd in verschillende straten omgeleid.

“Omdat er wind staat, brengt dat gaslek een extra risico met zich mee. Daarom worden alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen”, geeft Denoyette nog mee. Ondertussen werden ook alle sporttrainingen in Sport Vlaanderen afgelast, waaronder de voetbaltrainingen van Sporting Club Blankenberge. Bewoners niet naar hun woning mochten, werden opgevangen in dienstencentrum De Bollaard.