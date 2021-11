Fietser die kindje omver duwde op Hoge Venen daagt vader die incident filmde voor de rechter

De video werd vorige winter massaal bekeken en zorgde voor heel wat ophef. Op de beelden is te zien hoe een mama met haar twee kindjes aan het wandelen is in de sneeuw op Baraque Michel op de Hoge Venen. In de achtergrond duikt een 62-jarige veldrijder op. Die gebruikt zijn bel, maar werd niet gehoord door het drietal. Remmen doet de man niet, maar om te kunnen passeren, geeft hij een klein meisje een kniestoot in de rug. Het vijfjarige meisje valt op de grond en de fietser rijdt door zonder achterom te kijken.

De man werd wel nog tegengehouden door de vader van het meisje die het drietal toevallig aan het filmen was. De scène speelde zich af op kerstdag 2020 en de vader van het meisje plaatste de beelden op Facebook. Er werd ook een klacht ingediend tegen de fietser, maar een rechtbank in Verviers oordeelde in maart dat de fietser door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg onopzettelijke slagen heeft toegediend, zonder de bedoeling iemand anders kwaad te doen. Hij kreeg daarom opschorting van de straf.

Dit keer is het de fietser zelf die naar het gerecht stapt. Hij klaagt de vader van het meisje aan voor laster omdat die de beelden op sociale media deelde. Daardoor moest de man, volgens zijn advocaat, enkele weken binnenblijven omdat hij zich bedreigd voelde. Jacques Englebert, advocaat van de vader van het meisje, reageert bij RTL: “Wij hebben het recht om ons uit te drukken. We hebben het recht om een video op het internet te plaatsen of te laten plaatsen. In dit geval moeten wij nagaan of wij de grenzen van deze vrijheid van meningsuiting hebben overschreden.”

Op 18 november komen beide partijen voor het eerst samen. Het proces zal waarschijnlijk in het najaar van volgend jaar plaatsvinden.

(sgg)