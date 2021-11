EU-landen moeten vasthouden aan dubbele vaccinatie als reisbewijs

De EU-landen mogen geen reisbeperkingen opleggen aan houders van een coronapas die dubbel gevaccineerd zijn. Dat zegt de Europese Commissie, nadat Oostenrijk aangekondigd heeft dat een vaccinatiebewijs binnenkort niet meer geldig is voor wie zijn tweede dosis langer dan negen maanden geleden ontving. In Frankrijk zullen 65-plussers die geen boosterprik laten zetten eveneens hun coronapas ingetrokken zien.

Met een coronapas (‘Digitaal EU-COVID-certificaat’) kan wie volledig gevaccineerd is, hersteld is van corona of een negatieve test heeft afgelegd vrij rondreizen in de Schengenzone. In verschillende landen wordt het document ook gebruikt om toegang te verlenen tot bijvoorbeeld horecazaken, bioscopen en concertzalen. Zo werd de coronapas in België tot Covid Safe Ticket omgedoopt.

Nu Oostenrijk en Frankrijk strengere regels hebben aangekondigd, sloeg met name de wintersporters de schrik om het hart. Maar de Commissie zette woensdag de puntjes op de i: wie twee dosissen van het coronavaccin van Pfizer, Moderna of AstraZeneca heeft ontvangen, of een dosis van het Janssenvaccin, moet in alle Europese landen toegelaten worden. Enkel wanneer er een lokaal sterke opstoot van het virus is, mogen er reisbeperkingen worden opgelegd, maar die regel was van meet af aan duidelijk.

Elke lidstaat mag wel zelf bepalen welke voorwaarden opgelegd worden aan wie een binnenruimte wil betreden. In dat geval mag een boosterprik wel vereist worden.

Om een ongecoördineerd vaccinbeleid te vermijden, is de Commissie in gesprek met de lidstaten over de omgang met boosterprikken en een mogelijke update voor de reisregels. “In de komende weken mag u daarover nieuws verwachten”, luidde het woensdag. Nu vraagt de Commissie in de eerste plaats dat de lidstaten hun aanpak onderling afstemmen.