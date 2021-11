Nederlandse politie schiet Brusselaar neer tijdens wilde achtervolging

Een 36-jarige man uit Brussel is woensdag na een wilde achtervolging die startte in Breda en eindigde met een crash in Roosendaal, door de politie in het onderlichaam geschoten. Pas dan kon hij opgepakt worden, zo meldt de politie. In het voertuig van de man werden drugs gevonden.

Politieagenten wilden de man controleren in Breda, maar de automobilist weigerde mee te werken en reed aan hoge snelheid weg. De man ging spookrijdend door de stad en beschadigde daarbij ook andere auto’s. Door zijn hoge snelheden wist hij de politie tijdelijk af te schudden.

Later op de dag kwamen agenten de verdachte weer tegen en gaven ze hem opnieuw een stopteken. De automobilist negeerde dit en reed volgens een politiewoordvoerder “bizar hard” weg, de A58 op. Op de snelweg crashte de man ter hoogte van Roosendaal. Hij probeerde nog weg te rennen, maar de politie schoot hem in het onderlichaam en hield hem aan. De man is naar een ziekenhuis gebracht, maar is wel aanspreekbaar.

De auto bleek gestolen en had de kentekenplaten van een ander voertuig. In de auto werden verschillende zakken met verdovende middelen gevonden, die in beslag zijn genomen.

De Rijksrecherche is ingeschakeld om het handelen van de politie te onderzoeken. Dat is gebruikelijk als er door agenten geschoten is. Daarnaast onderzoeken agenten de auto van de verdachte. Het is onduidelijk of de man onder invloed van drugs achter het stuur zat.

Door de crash en het onderzoek was de snelweg A58 een tijdje afgesloten richting Bergen op Zoom.