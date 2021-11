Herstructurering aangekondigd bij C&A

Modeketen C&A wil zijn organisatiestructuur grondig hervormen, met mogelijk ook gevolgen voor het hoofdkantoor van het bedrijf in Vilvoorde. Er is een collectief ontslag aangekondigd, zegt vakbond ACV Puls. Hoeveel banen bedreigd zijn, is niet duidelijk.

In een persbericht zegt het bedrijf dat het een “wendbaarder en vlotter functionerend bedrijf wil opbouwen dat zich snel aan nieuwe marktrealiteiten kan aanpassen”. De directie wil een “eenvoudiger, rechtlijniger bedrijfsmodel creëren” en heeft daarover woensdag plannen voorgesteld aan de Europese werknemersvertegenwoordigers en het personeel.

De plannen “zouden gevolgen kunnen hebben voor een aantal functies in de Europese onderneming”, luidt het. Desgevraagd wil het bedrijf niet verduidelijken of en hoeveel banen bedreigd zijn.

Kirsten Rosiers van vakbond ACV Puls bevestigt dat de vakbonden toelichting hebben gekregen bij de plannen. “Er is een collectief ontslag en een mogelijke impact aangekondigd”, zegt ze. Hoeveel banen er op het spel staan, zegt ook zij niet. “Dat is te voorbarig. In 2017 hebben we ook een grote herstructurering gehad op het hoofdkantoor en toen hebben we heel wat banen kunnen redden. Ik hoop dat we dat opnieuw kunnen doen.”

Op het hoofdkantoor van C&A in Vilvoorde werken volgens Rosiers ongeveer 400 mensen. Vooral daar is er een grondige reorganisatie op til, aldus de vakbondsvrouw. De winkels en het distributiecentrum in Boom zouden buiten de herstructurering vallen.