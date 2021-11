Tsjechische miljardair koopt 27 procent van de aandelen van West Ham United

De 24-jarige Kretinsky staat aan het hoofd van een klein media-imperium in zijn land, Czech Media Invest. Daarnaast is hij ook hoofd van een machtig energieconcern, EPH. Hij is in het buitenland actief in verschillende sectoren, waaronder de media (TF1, Le Monde). Hij en zijn partner Pavel Horsky zullen zitting nemen in de raad van bestuur van West Ham, aldus een verklaring van de Londense club, die momenteel derde staat in de Premier League. The Hammers knikkerden dit seizoen Manchester United en Manchester City al uit de League Cup - die de Citizens al vier keer wonnen - en hebben zich al geplaatst bij de laatste 16 in de Europa League, waar ze het in de poulefase opnamen tegen Racing Genk.

“Ik ben verheugd dat het moeizame proces (van onderhandelingen) nu met succes is afgerond. Ik ben een voetbalfan,” aldus Kretinsky in een verklaring. Hij wordt de op één na grootste aandeelhouder na deze investering die op 180 à 200 miljoen pond (ongeveer 210 à 235 miljoen euro) wordt geraamd.

Volgens de Engelse pers zou deze investering de eerste stap kunnen zijn naar een overname van de club door Kretinsky, die al meerderheidsaandeelhouder is bij Sparta Praag.

Mede-eigenaars David Sullivan en David Gold, die voor de deal meer dan 86 procent van de aandelen van de club in handen hadden, hebben maandenlang aandachtig geluisterd naar een mogelijk bod voor de club, die zijn wedstrijden speelt in het olympisch stadion, gebouwd voor de Spelen van 2012.