“8.000 euro boete en 15 maanden rijverbod voor Vincent Mannaert na dronken rijden en vluchtmisdrijf”

Vincent Mannaert, algemeen manager van Club Brugge, is veroordeeld voor dronken rijden en het plegen van een vluchtmisdrijf. In november 2020 was Mannaert betrokken bij een kettingbotsing op de E40 in Nevele, waarbij één gewonde viel. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het is al zijn vijfde veroordeling.

Volgens HLN was het de politierechter in Gent die op 27 oktober het vonnis velde. Volgens getuigen stapte Mannaert uit en excuseerde hij zich uitvoerig, maar verliet hij even later de plaats van het ongeval. “Omdat er nog een zesde wagen op de auto’s was ingereden en we daar ons leven riskeerden”, reageerde Mannaert, die later naar de politie belde om uit te leggen wat er was gebeurd.

Maar de rechter had weinig medelijden voor Mannaert, die eerder al vier keer een veroordeling opliep. Hij kreeg 3.200 euro en 4.800 euro boete en een rijverbod van drie maanden en één jaar. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen en opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen. Hij zal daarna voor drie jaar een alcoholslot moeten installeren in zijn wagen.

Eind mei legde Mannaert ook al een positieve ademtest af bij een controle in Oostende. Hij had 2,44 promille in zijn bloed en werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 3.200 euro. Hij kreeg toen ook drie maanden rijverbod en één jaar rijden met een alcoholslot opgelegd.