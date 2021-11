Kyle Rittenhouse (18) barst in tranen uit tijdens getuigenis over neerschieten drie mannen

De 18-jarige Kyle Rittenhouse heeft woensdag getuigd over hoe hij vorig jaar drie mannen neerschoot tijdens een protest tegen buitensporig politiegeweld en racisme in het Amerkaanse Kenosha, in de staat Wisconsin. Een volksjury zal moeten oordelen of de jonge man uit zelfverdediging handelde of de intentie had om te doden.

Naar het strand gaan, zwemmen en andere “gewone, normale dingen voor tieners”. Daar hield Kyle Rittenhouse van, zei hij woensdag met trillende stem in de rechtbank. Of tenminste, tot de feiten in augustus 2020. Ook vertelde hij aan de rechter en de volksjury dat zijn vader, grootmoeder, tante, oom en een neef in Kenosha wonen. Een poging om aan te tonen dat hij wel degelijk om de plaats in Wisconsin gaf - en er niet als buitenstaander heen ging om keet te schoppen, zoals wel eens beweerd werd.

Voor de aanleiding van deze rechtszaak moeten we even terug in de tijd. Op 23 augustus 2020, na een melding van huishoudelijk geweld, wordt de Afro-Amerikaanse Jacob Blake maar liefst zeven keer in de rug geschoten door een blanke politieagent. Blake overleefde de levensgevaarlijke schoten, maar raakte wel gedeeltelijk verlamd.

LEES OOK. Geen federale vervolging voor agent die Jacob Blake in de rug schoot

Het gewelddadige politieoptreden in Kenosha, in de staat Wisconsin, leidde vervolgens tot heel wat protestacties, brandstichtingen en plunderingen. Tijdens een van die protesten is ook de toen 17-jarige Kyle Rittenhouse aanwezig. Rittenhouse, die uit de naburige staat Illinois komt, is er gewapend met een semiautomatisch geweer “om te helpen de orde te bewaren”. Hij doodt uiteindelijk twee (blanke) demonstranten en verwondt een derde, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Rittenhouse’ proces is vorige week woensdag gestart, vandaag getuigde hij zelf over de feiten voor de 12-koppige volksjury.

“Deed wat ik moest doen”

Dat gebeurde met onbedaarlijk gesnik en veel gestotter. Rittenhouse kwam moeilijk uit zijn woorden toen hij vertelde hoe hij op 25 augustus een eerste man neerschoot. Dat deed hij omdat hij zich “in het nauw gedreven voelde” toen hij een autobedrijf verdedigde tegen het geweld van de demonstranten, niet omdat hij de intentie had iemand te vermoorden. “Ik wilde de mensen die me aanvielen gewoon doen stoppen, het was niet mijn bedoeling ze te doden”, zei een snikkende Rittenhouse. “Ik deed wat ik dacht dat ik moest doen.”

Volgens de intussen 18-jarige Rittenhouse was het eerste slachtoffer in dolle razernij op hem afgelopen en had hij de handen al op zijn geweer. Toen schoot hij vier keer. Wanneer de man was neergevallen, bleef hij erbij. “Tot een menigte op me afkwam en riep dat ze me gingen pakken.”

LEES OOK. Zaak is zo gevoelig dat het 8 uur duurde om jury te vinden: proces gestart tegen Kyle Rittenhouse (18), die terechtstaat voor moord (+)

Verschillende keren moest Rittenhouse zijn verhaal onderbreken omdat hij te emotioneel werd. Ook zijn moeder huilde mee vanop de publieksbanken in de zaal. Rechter Bruce Schroeder besloot op een bepaald moment zelfs een pauze in te lassen.

(lees verder onder de foto)

© AP

Geslagen met skateboard

Rittenhouse getuigde verder dat hij, nadat hij zijn eerste dodelijke slachtoffer maakte, een man op straat benaderde voor hulp en hem vertelde dat hij zojuist iemand had neergeschoten. “Ik herinner me dat, dat ik het hem vertelde. En dat ik hulp nodig had om naar de politie te gaan, omdat er een menigte achter me aan zat.” Rittenhouse zei ook dat hij toen niet dacht dat hij iets verkeerd gedaan had.

Na het doden van een eerste demonstrant ging hij op de vlucht voor andere woedende actievoerders. Tijdens die vlucht werd hij twee keer geslagen met een skateboard door een man die uiteindelijk zijn tweede dodelijke slachtoffer werd. “Hij probeerde mijn geweer te grijpen en mijn riem kwam al los, toen schoot ik.” Ook deze man viel neer. Wanneer een derde man hem probeerde tegen te houden, schoot Rittenhouse opnieuw.

De gemoedstoestand van een verdachte is cruciaal in een zelfverdedigingszaak. Rittenhouse moet aantonen dat hij redelijkerwijs geloofde dat zijn leven in gevaar was op het moment van de feiten en dat het geweld dat hij gebruikte effectief nodig was, wil hij vrijgesproken worden. De advocaten van Rittenhouse zien de rechtszaak tegen hun cliënt als een zaak over het recht om vuurwapens te hebben. “Het is hen niet om Kyle Rittenhouse te doen. Hun uiteindelijke doel is om de grondwettelijke rechten van burgers af te pakken om hun gemeenschappen te verdedigen.”