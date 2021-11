Autobedrijf Rivian gewaardeerd op 111 miljard dollar

Het Amerikaanse bedrijf werd dinsdag nog gewaardeerd op 66 miljard dollar, exclusief aandelenopties en andere converteerbare aandelen. Dat bedrag is veel hoger dan Rivian had verwacht. Begin deze maand gaf het bedrijf aan 135 miljoen aandelen te willen aanbieden op de Nasdaq voor 57 à 62 dollar per stuk. Dat waardeerde het bedrijf aan de bovenkant van de prijsvork op alles samen 60 miljard dollar.

Het bedrijf haalt met die beursgang 11,9 miljard dollar op, waarmee het de grootste in New York van dit jaar is. De aandelen werden verkocht tegen een prijs van 78 dollar per stuk. De totale marktwaarde van Rivian bedraagt meer dan 76 miljard dollar. Rivian wordt gezien als mogelijke rivaal van Tesla.

