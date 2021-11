Elke dag meer dan 200 ziekenhuisopnames, bijna 1 op de 8 coronatests positief

Van 4 tot 10 november zijn elke dag gemiddeld 204 nieuwe Covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 24 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. Dat blijkt donderdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van Sciensano.

In de Belgische ziekenhuizen liggen nu 2.270 coronapatiënten, 22 procent meer dan een week eerder. Ook op intensive care zet de stijgende evolutie zich verder. Daar zijn nu al 451 mensen opgenomen, of een stijging met 31 procent.

Tussen 1 en 7 november werden ook elke dag gemiddeld 8.236 besmettingen met het virus (+5 procent) vastgesteld.

In diezelfde periode werden dagelijks zo’n 74.700 testen uitgevoerd, een daling met 12 procent in vergelijking met de week voordien. Dat resulteert in een positiviteitsratio die opgelopen is tot 11,9 procent. Het is net geen jaar geleden dat die ratio nog zo hoog lag.

Het aantal overlijdens steeg tussen 1 en 7 november met 3 procent in vergelijking met de week voordien, tot gemiddeld 22,3 per dag.