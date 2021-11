Nog niemand aangehouden voor ontvoering Franse jogster (17), “verzinsel niet uitgesloten”

Het zeventienjarige meisje dat in Frankrijk maandag tijdens het joggen was verdwenen, heeft het ziekenhuis mogen verlaten en is terug thuis bij haar gezin. In haar eerste verklaringen zou ze gezegd hebben dat ze ontvoerd en vastgehouden werd door twee mannen. De politie kon nog niemand aanhouden. Volgens Franse media wordt de piste van een ontvoering verder onderzocht als meest waarschijnlijk, maar wordt ook niet uitgesloten dat het om een verzinsel gaat.

De uitbater van de kebabzaak waar de tiener dinsdagavond gewond opdook, beschrijft hoe een meisje met bruin haar en een bril enkele woorden uitwisselde met een klant en dan de glazen deur van Lider Snack binnenstapte. Tegen de eigenaar zei ze niets, ze was helemaal in shock, vertelt de man aan de krant Le Parisien.

LEES OOK. Zeventienjarige jogster die in Frankrijk verdween duikt gewond op in restaurant

Volgens de klant verklaarde ze dat haar naam Lisa was. Ze was het meisje naar wie al ruim 24 uur met man en macht gezocht werd, zei de klant hem, en ze was ontsnapt aan haar ontvoerders. Volgens een buurtbewoner die getuige was, kon ze zich uit een auto bevrijden, meldt BFM TV.

De eigenaar van Lider Snack belde meteen de hulpdiensten. Lisa werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ze bleek lichtgewond en mocht woensdagnamiddag terugkeren naar haar ouderlijk huis in het Franse departement Mayenne. Dinsdagnacht en woensdag kon ze ondervraagd worden. In haar eerste verklaringen zou ze gezegd hebben dat ze ontvoerd was door “twee mannen”, schrijft Le Parisien.

LEES OOK. Franse jogster (17) “werd meegenomen en vastgehouden door meerdere ontvoerders”

Nauwgezet onderzoek

“De onderzoekers zetten hun onderzoek naar de omstandigheden van de verdwijning voort, geholpen door de verklaringen van het jonge meisje”, volgens procureur Céline Maigné.

Woensdagochtend waren nog een honderdtal rijkswachters ter plaatse voor sporen- en buurtonderzoek. Sommige straten van de woonplaats van het meisje Saint-Brice waren geblokkeerd, en zo’n tien kilometer verderop in Sablé-sur-Sarthe – waar de tiener opdook – werden huizen en winkels doorzocht.

© AFP

Woensdagavond kondigde Maigné aan dat “het onderzoek op de plaats van de feiten bijna is afgerond” en de ingezette agenten bijna teruggetrokken konden worden. Speurders “zetten een nauwgezet werk voort van verhoren en verificaties om het verloop van de dag waarop de jonge vrouw verdween te preciseren”.

Niemand aangehouden

Er kon voorlopig niemand gearresteerd worden, volgens de procureur.

De 42-jarige man die maandagavond was opgepakt is vrijgelaten zonder aanklachten, bevestigde het parket. Hij had meermaals de politie gebeld om informatie te vragen over de verdwijning van het meisje, en toen speurders hem wilden ondervragen bleek hij dronken. Nadat hij ontnuchterde in de cel, werd hij ondervraagd om zijn tijdsgebruik te verduidelijken, na eerdere onsamenhangende verklaringen. Intussen is zijn betrokkenheid uitgesloten, volgens procureur Maigné.

Verzinsel?

Dinsdag was een onderzoek opgestart naar ontvoering en opsluiting, nadat de vader van het meisje de sporthorloge, smartphone en oortjes van zijn dochter, met daarop bloedsporen, had gevonden langs haar looproute. Haar activiteit op sportapp Strava was na één kilometer gestopt.

De Franse zender BFM TV bericht dat volgens bronnen dicht bij het onderzoek de piste van een ontvoering nog steeds onderzocht wordt, naast die van een verzinsel.