Test Aankoop waarschuwt voor “schrikwekkende tarieven”: “Veel mensen zullen energiefactuur niet meer kunnen betalen”

Concreet stelt Test Aankoop dat een modaal gezin dat in november een aflopend elektriciteitscontract moet verlengen voor een vast tarief 780 euro betaalt, of 33 procent meer dan het recordniveau van oktober en 135 procent meer dan in 2019. Dat is dan nog enkel voor de energiecomponent, dus zonder nettarieven en heffingen.

Voor aardgas gaat het om 2.500 euro op jaarbasis in november (vast tarief), of een verdubbeling in twee maanden tijd. “Tellen we daar nog de nettarieven en heffingen bij, dan komen we aan een jaarfactuur van ruim 3.000 euro, bijna drie keer zoveel dan twee jaar geleden”, klinkt het bij Test Aankoop.