Verdachte van dubbele moord op antiracistische betoging in VS “heeft zich enkel verdedigd”

De jonge Amerikaan die berecht wordt voor een dubbele moord in de marge van antiracistische betogingen, in 2020 in de Amerikaanse stad Kenosha, is woensdag tijdens zijn proces in huilen uitgebarsten. “Ik heb niets verkeerds gedaan, en wilde enkel mezelf verdedigen”, zei Kyle Rittenhouse, 17 op het moment van de feiten. “Ik had niet de intentie te doden, ik wilde enkel de mensen stoppen die me aanvielen.” Hij gaf toe daarvoor dodelijk geweld gebruikt te hebben.

Zwaar en soms dodelijk politiegeweld op zwarten in de Verenigde Staten bracht voor en tijdens de zomer van 2020 in verschillende westerse steden betogers massaal op straat. In augustus was er een nieuw geval van politiegeweld in Kenosha (Wisconsin), waarbij de jonge zwarte Jacob Blake zwaargewond raakte. Agenten schoten Blake zeven maal in de rug bij een poging hem op te pakken.

Op de derde dag van de betogingen in Kenosha, die gepaard gingen met rellen, trok Rittenhouse de straat op met een semiautomatisch geweer. In onduidelijke omstandigheden opende hij het vuur, waarbij twee doden en een gewonde vielen. “Het plan was om eerste zorgen te verlenen”, zei hij tijdens zijn proces. “Ik zat in geen enkel kamp.”

Op de vraag van de procureur waarom hij daarvoor een wapen nodig had antwoordde hij dat hij zichzelf moest kunnen beschermen als hij aangevallen zou worden. Hij deed zijn best om voor de jury over te komen als een kalme en verantwoordelijke burger, die door gewelddadige relschoppers die hem achtervolgden ertoe werd gedreven het vuur te openen.

Geen antwoord

De procureur schetste echter een ander beeld: Rittenhouse reed rond zonder rijbewijs, had een vriend gevraagd om zijn geweer te kopen omdat hij zelf te jong was, en op de avond van het drama overtrad hij de avondklok die destijds van kracht was in de stad. Hij vroeg de jongeman waarom hij afstapte op een menigte waarvan hij wist dat die hem vijandig gezind was. Op die vraag kreeg de procureur geen antwoord.

Rittenhouse pleit onschuldig. Hij verschijnt als een vrij man voor de rechtbank – zijn borg van 2 miljoen dollar werd betaald door supporters. In sommige (extreem)rechtse kringen wordt hij als een held beschouwd. Verwacht wordt dat het proces nog enkele dagen zal duren.