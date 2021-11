Liverpool is “verliefd” op Arnaut Danjuma, ex-speler van Club Brugge geniet: “Er hangt een shirt met Danjuma bij Cristiano Ronaldo”

LEES OOK. Danjuma bekent leugen voor match tegen Rode Duivels: “Ik voelde m’n tenen niet meer. Bij Club Brugge was ik erna 3 maanden out”

Danjuma speelt momenteel de pannen van het dak bij Villarreal, waar hij zich opnieuw in de kijker van Oranje speelde. Hij ruilde in 2018 NEC voor Club Brugge, dat hem al een jaar later voor 16,5 miljoen euro verkocht aan het Engelse Bournemouth. Van daaruit ging het naar Spanje, waar de 24-jarige aanvaller dit seizoen aan zeven goals en twee assists zit.

En dat legt de Nederlander geen windeieren. “Liverpool is momenteel op zoek naar aanvallender winger”, aldus transferexpert Fabrizio Romano (Sky Sports). “De club moet het in januari namelijk stellen zonder Mo Salah en Sadio Mané (door de Africa Cup, red.). Maar ze willen ook geen paniekaankopen doen. Als er een opportuniteit passeert, dan zullen ze die grijpen. Ik heb me laten vertellen dat Liverpool verliefd is op Danjuma. Villarreal wil echter van geen transfer weten.”

© AFP

Danjuma werd onlangs nog verkozen tot Man van de Match in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United. Ondanks een 2-1 nederlaag, door toedoen van Cristiano Ronaldo.

“Wie anders”, lacht hij in gesprek met Voetbal International. “Wel heb ik hem zijn man of the match-trofee afgepakt. Als ik op een voetbalveld sta, ben ik gelijk aan iedereen. Dan wil ik de beste zijn en winnen. Dan bestaan er geen helden of idolen. Maar Ronaldo is natuurlijk wel een fenomeen. Na afloop hebben we shirtjes geruild. Hij zei: Je hebt een goede wedstrijd gespeeld, complimenten. Eigenlijk is het een hele lieve jongen. Weet je wat echt mooi was? Hij stond er ook op dat ik mijn shirtje aan hem zou geven. Cristiano Ronaldo heeft nu thuis een shirtje met Danjuma achterop.”