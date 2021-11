Dertiger komt om bij verkeersongeval op beruchte plek

Op de Tieltseweg in Rillaar bij Aarschot is woensdagavond laat een dodelijk ongeval gebeurd. Een bestuurder vloog er iets voor 23.30 uur uit de bocht en belandde in de gracht tegen een elektriciteitspaal. Daarbij werd de man uit het voertuig gekatapulteerd en kwam uiteindelijk onder het voertuig terecht.

Het slachtoffer, een man van 30 uit Aarschot, overleed ter plaatse. Het is niet de eerste keer dat er op de plek een ongeval gebeurt. Een verkeersdeskundige van het parket van Leuven kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

De Tieltseweg bleef urenlang afgesloten voor het onderzoek.

Parketwoordvoerster Sarah Callewaert: “De verkeersdeskundige van het parket komt tot de conclusie dat het voertuig bij een bocht naar rechts rechtdoor is gereden en in de greppel is beland. Er is sprake van overdreven snelheid. De snelheidslimiet bedraagt er 50km/u en de man moet minstens 100 km/u gereden hebben. Bovendien droeg hij ook geen veiligheidsgordel waardoor hij uit het voertuig is geslingerd. De man is ter plekke overleden. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.”