Ouders van studente (18) die doodgereden werd aan Berchem-station: “Vallery was onze diamant, dit had nooit mogen gebeuren”

Viersel, Berchem

Wim Vaes (47) en zijn Indonesische vrouw Rintani (51) uit Viersel (Zandhoven) verloren zaterdag hun dochter Vallery (18) nadat ze werd aangereden door een achteruitrijdende vrachtwagen aan het station Antwerpen-Berchem. Nochtans mogen daar geen wagens rijden. De ouders blijven vol ongeloof en teleurstelling achter. “Ik heb geen wrok of haatgevoelens tegenover die chauffeur. Aan zijn kant zal er ook wel menselijk leed zijn. Maar er is hier overduidelijk een fout gebeurd. Er zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen, wij zijn kapot. Dit had nooit mogen gebeuren.”