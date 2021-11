Orang-oetan en otters vechten voor dekens in Pairi Daiza

Een bezoeker van Pairi Daiza kon woensdag opmerkelijke beelden op camera vastleggen. In het dierenpark delen de orang-oetans en otters hun leefgebied en hoewel ze meestal maatjes zijn, loopt dat samenhokken niet altijd van een leien dakje. Zeker niet toen de familie otters plots erg geïnteresseerd was in de dekentjes van de vierjarige aap Berani en die probeerden af te pakken. Maar dat liet de orang-oetan niet zomaar gebeuren.