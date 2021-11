De kogel is door de kerk: Steven Gerrard volgt ontslagen Dean Smith op bij Aston Villa

Steven Gerrard is de opvolger van de ontslagen Dean Smith bij de Engelse eersteklasser Aston Villa, zo maakte de club donderdag bekend.

De 41-jarige Gerrard komt over van het Schotse Rangers, waar hij sinds 2018 aan de slag was en de club vorig seizoen nog ongeslagen naar de titel leidde. “Dit is een ambitieuze club met een rijke geschiedenis en ik ben dan ook heel erg trots hier coach te mogen zijn”, klinkt het bij Stevie G, die een contract tekende tot 2024.

De 50-jarige Smith kreeg zondag te horen dat hij moet vertrekken vanwege teleurstellende resultaten. De clubleiding nam het besluit twee dagen na de nederlaag van Aston Villa in de Premier League bij Southampton (1-0).

Smith was iets langer dan drie jaar hoofdtrainer bij de club uit Birmingham. In zijn eerste seizoen bracht hij Aston Villa terug naar het hoogste niveau. Daarna eindigde Aston Villa als zeventiende en vorig seizoen als elfde. Op dit moment neemt Aston Villa de gedeelde vijftiende plek in.