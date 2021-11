Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) op Wapenstilstand: “Zorgverstrekkers zijn de frontsoldaten van vandaag”

In Antwerpen is Wapenstilstand herdacht met het neerleggen van een krans op de begraafplaats Schoonselhof. Er waren ook toespraken. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) legde er parallellen met de huidige coronapandemie. “De zorgverstrekkers zijn de frontsoldaten van vandaag”, verklaarde hij. “Zij zijn er dag en nacht om patiënten te verzorgen, gerust te stellen, door een crisis te slepen en bij te staan. Zij verdienen onze oprechte dank en waardering.”

Wapenstilstand herdenkt het einde van de Eerste Wereldoorlog en dat is intussen al meer dan honderd jaar geleden, maar volgens De Wever blijft het de moeite om even stil te staan bij de gruwel van die oorlog en het scharniermoment aan het einde ervan. “De Grote Oorlog was de eerste, meest wreedaardige in zijn soort”, stelt De Wever. “Voor het eerst werden er op grote schaal vernietigingswapens gebruikt die het aantal doden en verminkten exponentieel deden toenemen. Als weinig andere regio’s kreeg Vlaanderen de volle laag en tot op vandaag is het landschap tussen Diksmuide en de Noordzee getekend en vertekend door de duizenden soldatengraven en door bombardementen en loopgraven.”

De feiten van toen dwingen ons echter ook tot dankbaarheid, vindt De Wever. “We moeten ons beseffen dat we het vandaag nooit eerder met zo velen zo goed hebben gehad en dat we dat niet zomaar cadeau hebben gekregen”, stelt hij.

“De voorbije maanden waren natuurlijk wel niet de makkelijkste uit onze recente geschiedenis. Het woord ‘oorlog’ werd zelfs weer uit de kast gehaald om de veelkampige strijd tegen het virus te duiden. We zijn met de neus op verontrustende feiten geduwd, we zijn geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze leefwereld, op sociaal, economisch en cultureel vlak. We zitten met een ongrijpbare, onzichtbare vijand en ook de spreekwoordelijke ‘heimwee naar het rijk van de vrijheid’ hoort weer tot ons taalgebruik.”