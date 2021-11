Iran stuurt wekelijks tienduizenden vluchtelingen terug naar Afghanistan

Persbureau AFP sprak met ongeveer twintig Afghanen die zijn teruggestuurd. Zij vertelden over mishandelingen in Iran, maar die verhalen kunnen niet onafhankelijk worden bevestigd. Ook luidt het dat de detentiekampen voor migranten vies en overvol zijn.

Door de decennialange conflicten in Afghanistan zijn miljoenen mensen de grens naar Iran overgestoken. Dat buurland heeft altijd gezegd Afghaanse vluchtelingen te verwelkomen en hen de nodige hulp te bieden, maar de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken riep ze vorige maand op om niet meer te komen. De middelen van Iran zijn beperkt, aldus de minister. Buurlanden van Afghanistan hebben de internationale gemeenschap om een financiële bijdrage gevraagd.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR huisvestte Iran in 2020 meer dan 3,4 miljoen Afghanen. Hoeveel dat er nu zijn, is niet duidelijk. Volgens een Noorse hulporganisatie zijn sinds augustus 300.000 Afghanen naar het buurland gevlucht. In diezelfde maand greep de taliban de macht. Sindsdien is de internationale hulp in het land ernstig verstoord, lopen diverse groepen risico onder het nieuwe regime en zijn de economische problemen nog groter geworden. De bevolking heeft daarnaast ook nog te maken met ernstige voedseltekorten.

Pakistan heeft ondertussen gewaarschuwd dat Afghanistan “aan de rand van economische instorting” staat. De internationale gemeenschap moet de financiële steun en humanitaire hulp hervatten.