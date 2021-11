Treinbestuurder die 0,43 euro loon te weinig kreeg, klaagt werkgever aan... voor 16.000 euro

De treinbestuurder in kwestie moest in juni 2020 een lege trein verplaatsen naar een zijspoor nabij het station van Okayama, in het westen van Japan. De man vergiste zich echter van perron, en kwam bijgevolg een minuut te laat aan. Treinmaatschappij West Japan Railway Company legde hem vervolgens een boete van 56 yen (omgerekend 0,43 euro) op omwille van “wanpraktijken”. De man eist nu een schadevergoeding van 2,2 miljoen yen (zo’n 16.815 euro) voor “de morele schade die door deze beproeving is veroorzaakt”.

Het Japanse spoorwegsysteem staat wereldwijd bekend om haar efficiëntie en stiptheid. In 2017 haalde een lokale spoorwegmaatschappij nog internationale krantenkoppen nadat ze zich verontschuldigde voor de “enorme problemen” die waren veroorzaakt doordat een trein 20 seconden te vroeg vertrok.