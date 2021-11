Technicus op filmset ‘Rust’ klaagt Alec Baldwin aan voor nalatigheid

Een technicus die aanwezig was op de set van de film ‘Rust’ op het moment dat Alec Baldwin een dodelijk schot loste, heeft de acteur woensdag in Los Angeles aangeklaagd voor nalatigheid. “Er was geen enkele reden waarom zich een echte kogel in deze revolver bevond, of waar dan ook op de set” en geen reden waarom Baldwin moest schieten, aldus Serge Svetnoy, chef-licht bij de filmopnames. Hij zegt “zwaar emotioneel leed” te hebben ondergaan.