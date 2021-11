Opschudding tijdens proces rond rijke “vermoorde” Belgische: “Kijk, Mireille is helemaal niet dood”

Niemand die er nog aan twijfelde dat de Brusselse Mireille Dysseleer (65) in haar tweede thuisland Kenia vermoord werd omwille van haar fortuin. Omwille van haar landgoed daar en haar winkelcentrum in Nairobi én haar immense veestapel, tienduizend stuks groot. Op de eerste dag van het moordproces zette de advocaat van één van de twee beschuldigden - haar kapster en advocaat van weleer - de rechtbank op stelten door met zijn gsm foto’s op te diepen, al dan niet vervalst: “Kijk, rechter, Mireille is helemaal niet dood.”