Vicieuze cirkel bij scheidsrechters: “Nu zitten we weer in de fase van de strafschopfouten”

“Er is altijd iets met de scheidsrechters, ik heb het gevoel dat we in een terugkerende cirkel terechtkomen”, bekent Guillaume. “We hebben een periode gedebatteerd over hands, dan ging het weer over buitenspel en de 3D-lijn, nadien kwam het inlopen en de positionering bij strafschoppen en deze week heb ik weer iets nieuws gezien: de overtredingen die tot strafschoppen leiden.”

In Eupen – Zulte Waregem trok Nuhu, Gano neer in de grote rechthoek. Scheidsrechter Nathan Verboomen legde de bal op de stip. Een tweede opvallende strafschopfase speelde zich af in de wedstrijd Kortrijk – Beerschot. Daar kregen de bezoekers een penalty nadat de VAR een elleboogstoot van Gueye op Shankland opmerkte. “Twee effectieve fouten, maar ze worden niet consequent en permanent gefloten”, vindt Guillaume. Gert is het daarmee eens: “Die fout op Gano zie je elke dag, bij iedere corner zijn er zo minstens vier fouten. Het is jammer dat we weer in een nieuwe fase zijn beland.”

Volgende week staat er opnieuw een meeting op de agenda met scheidsrechtersbaas Bertrand Layec. “Misschien moeten we hem eens de vraag stellen hoe het komt?”, werpt Guillaume op. “In Union – Charleroi verscheen er plots wel een 3D-lijn, er was vorige maand nochtans verteld dat de 3D-lijn enkel voor intern gebruik zou zijn en nu duikt die plots op in de samenvatting van Sports Late Night. Leuk hè, maar hoe komt het dat ze de lijn daar wel tonen? Dat soort vragen wil ik hem stellen. Als er luisteraars zijn die nog vragen hebben voor Layec, stuur ze gerust door naar de gekende kanalen van Sjotcast.”

Beluister de volledige aflevering van Sjotcast: