De bollen puree blijven, maar Lunch Garden wil (en moét) wel fors verjongen

Terwijl de vierde coronagolf over ons land rolt, likt de horeca nog de wonden van de drie vorige. En dat geldt niet in het minst voor Lunch Garden, ofwel de grootste restaurantketen van ons land, los van de fastfoodketens. Dagelijks goed voor 28.000 eters, maar door het virus ook voor een financiële put van 28 miljoen euro in 2020. De CEO heeft een plan om uit die put te kruipen. Om een jonger publiek te lokken zonder de trouwe klanten – senioren met tijd – weg te jagen. “Evolueren zonder te bruuskeren.” Aan de ballen puree wordt dus niet geraakt, maar het warm groentebuffet is wel verleden tijd én het personeel trekt naar de les ‘hoe dresseer je een bord vol-au-vent’.