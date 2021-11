Chinese communistische partij maakt weg vrij voor nieuwe termijn voor leider Xi Jinping

In een resolutie over de verwezenlijkingen en geschiedenis van de partij, die aangenomen werd aan het einde van een vierdaagse partijbijeenkomst in Peking, heeft het Centraal Comité van de partij bepaald dat de positie van Xi Jinping de kern van de partij moet blijven. Het is nog maar de derde keer in de honderdjarige geschiedenis van de Chinese communistische partij dat een document in dergelijke vorm aangenomen werd. Het gezag van Xi Jinping wordt met de resolutie bevestigd. Ze beklemtoont ook Xi’s onbetwistbare aanspraak op het leiderschap en moet het land de komende decennia sturen.

Het 370 koppige Centraal Comité roept “de volledige partij, het leger en het volk op om zich nauwer te verenigen rond het comité met kameraad Xi Jinping als kern”. De nieuwe steun van het Centraal Comité geeft Xi Jinping een mandaat voor een permanente ambtstermijn. Hij is de eerste partijleider met een dergelijke status sinds staatsoprichter Mao Zedong.