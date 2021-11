Nieuw kijkcijferrecord in Jupiler Pro League: ‘Super Sunday’ deed zijn naam alle eer aan, ook vrouwenvoetbal scoort

‘Super Sunday’ deed zijn naam afgelopen zondag alle eer aan. Club Brugge-Standard (13.30 uur) haalde 370.526 kijkers, en naar Antwerp-Anderlecht (18.30 uur) keken 432.783 kijkers. Met 19,96% marktaandeel brak Club-Standard overigens het record in marktaandeel dit seizoen. Ter vergelijking: vorige seizoen haalde Club Brugge-Antwerp met 23,68% marktaandeel.

De meest bekeken wedstrijd dit seizoen blijft Anderlecht-Union (25/07/21) op de openingsspeeldag van de competitie met 441.315 kijkers. De beste bekeken wedstrijd vorig seizoen was Club Brugge-Anderlecht (02/05/21) op de eerste speeldag van de Champions Play Offs met 562.168 kijkers.

Na ruim 1/3 van de competitie stellen we vast dat het feit dat de fans weer naar het stadion kunnen, dit geen negatieve invloed heeft op de kijkcijfers. Het gemiddeld aantal unieke kijkers per weekend op de Pro League kanalen is tot op heden dit seizoen 746.000 kijkers. Vorige seizoen lag dat aantal in de reguliere competitie op 671.000. We noteren dus een stijging van ongeveer 11%.

Het gemiddeld aantal kijkers per wedstrijd in de reguliere competitie steeg van 215.936 vorig seizoen naar 245.202 dit seizoen.

Scooore Super League blijft goed scoren

Ook de Scooore Super League blijft het goed doen bij de TV-kijkende voetballiefhebber. Na zeven speeldagen noteren we een gemiddelde van 52.249 kijkers per wedstrijd, wat een evenaring is met vorig seizoen: 52.236 kijkers.

De best bekeken wedstrijd in de Scooore Super League dit seizoen was Club Brugge-Standard (21/08/21) met 91.076 unieke kijkers. Vorig seizoen lag het kijkcijferrecord in de Scooore Super League bij White Star-Charleroi met 88.689 unieke kijkers.

Ook stijging in 1B

Ook in 1B stijgen de kijkcijfers in vergelijking met vorig seizoen. In 20-21 zaten we aan een gemiddelde van 43.375 kijkers per wedstrijd. Dit seizoen is dat aantal gestegen met 40% naar 60.386 unieke kijkers.

De best bekeken wedstrijd dit seizoen tot hiertoe is Mouscron-Lommel (21/08/21) met 97.462 kijkers. Vorig seizoen lag het record bij Club Brugge Next-RWDM (1/11/21) met 99.670 kijkers.

Pierre François, CEO Pro League: “De Pro League toont week na week hoezeer supporters begeesterd zijn door onze binnenlandse competities. In de huidige politieke situatie een element van betekenis! Zowel de zondagmiddagwedstrijd tussen Club Brugge en Standard de Liège als de zondagavondklapper tussen Antwerp FC als RSC Anderlecht braken de kijkcijferrecords en dat met goedgevulde tribunes. Het tweede jaar van de samenwerking tussen de Pro League en Eleven Sports toont een duurzame opwaartse tendens in de cijfers. Keer na keer zet ons partnerschap een nieuwe standaard voor de marktaandelen van sport en voetbal op TV.”

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Chief Rights Acquisition and Distribution Officer bij Eleven Sports Group: “Het is opmerkelijk vast te stellen dat, nu er opnieuw fans naar het stadion kunnen, het aantal TV-kijkers toch blijft stijgen. Dat geeft aan dat de interesse van de Belgische voetballiefhebber voor het Belgische voetbal zeker niet verminderd is maar in tegendeel zelfs stijgt. In een periode waarin de clubs onder zware druk staan, is dat een zeer positief signaal. Maar het is ook een teken dat Eleven Pro League aanslaat en dat meer en meer fans gecharmeerd raken door ons project ‘Home of Belgian Football. Op de Eleven Pro League kanalen vindt de voetballiefhebber al het Belgische topvoetbal terug met de Jupiler Pro League, de Scooore Super League, D1B en Futsal, en dit met een strakke maar dynamische programmatie. We zullen hard blijven werken en blijven innoveren om de fan-experience van de kijker te blijven verrijken.”