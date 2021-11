China en India willen sleutelparagraaf geschrapt zien uit slottekst COP26

Het zou gaan over de paragraaf die oproept om de klimaatopwarming tot 1,5 graad te beperken en alle landen aanmaant om de NDC’s, de nationale inspanningen, tegen het eind van 2022 aan te scherpen.

“We hebben het voorzitterschap opgeroepen om de volledige paragraaf te schrappen”, zou Pacheco volgens CNN hebben gezegd. Het standpunt van de LMDC is namelijk dat ontwikkelingslanden niet dezelfde deadlines en ambities opgelegd zouden moeten krijgen als de ontwikkelingslanden.

De aankondiging zou enigszins verrassend zijn, want woensdagavond kondigden China en de Verenigde Staten nog aan dat ze zouden samenwerken in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Tegelijkertijd verklaarde COP26-voorziiter Alok Sharma donderdag dat er nog veel werk aan de winkel is, vooral op het vlak van financiering. “Zoals ik gisteren reeds heb gezegd, de wereld kijkt mee en wil dat we samenwerken om een consensus te bereiken. We mogen hen niet in de steek laten”, klonk het.