Geert Molenberghs pleit voor snelle maatregelen om nieuwe lockdown te vermijden: “We moeten onze contacten opnieuw beperken”

Experten adviseren de Nederlandse overheid om een “korte, beperkte lockdown” af te kondigen om het stijgende aantal coronabesmettingen in te dijken. Maar ook in ons land wint het virus terrein. Biostatisticus Geert Molenberghs van de UHasselt wil snelle maatregelen om een lockdown zoals in Nederland nog te vermijden. “Dit kunnen we voorkomen”, klinkt het bij regionale zender TV Limburg. “Maar dan moeten we onze contacten opnieuw beperken.”