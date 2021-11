Daders die transvrouw aanvielen, met eieren bekogelden en bestalen “hebben totaal geen schuldbesef”

De feiten speelden zich af op 7 oktober 2020 in de Pothoekstraat in Antwerpen. Het slachtoffer, een jonge transvrouw van Marokkaanse origine, was samen met een vriend aan het wandelen wanneer ze plots belaagd werd door vijf jongemannen.

“Op camerabeelden uit de straat is te zien hoe Tijani T. (27) als eerste zijn teenslipper uittrok en deze twee keer in de richting van het slachtoffer gooide”, vertelt de procureur. “Vervolgens toonde hij haar zijn bloot achterwerk, om haar weg te jagen verklaart hij later.”

Gooien met eieren

Er ontstond een hevige discussie. “Een minderjarige verdachte haalde een zak met eieren boven en begon samen met Oussama M. het slachtoffer te bekogelen vanaf de overkant van de straat”, gaat het Openbaar Ministerie verder.

Abdelilah M. snelde naar de vrouw toe. “Op de beelden is te zien hoe hij verschillende keren aanstalten maakte haar te willen slaan en uiteindelijk een klap op haar hoofd gaf.” Ook de andere jongens stapten richting het slachtoffer. “Met een karatetrap probeerde Oussama M. haar hoofd te raken, waarna ze op de grond viel. De minderjarige verdachte trok vervolgens de gsm van het slachtoffer uit haar handen en liep weg.”

Oussama M. en Abdelilah M. kwamen eerder al eens in aanraking met de politie voor kleinere drugsfeiten. Verdachte Tijani T. werd in november 2020 al eens veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor het invoeren 1,2 ton cocaïne. Zijn zaak wordt verder behandeld in beroep.

Dertig maanden cel

Bij het incident was nog een vijfde verdachte aanwezig. Hij kon voorlopig niet geïdentificeerd worden. De drie verdachten verklaarden dat het slachtoffer hen uitdaagde en dat ze haar gevraagd hadden te vertrekken. Ze ontkenden ook te weten dat het slachtoffer trans was.

Het Openbaar Ministerie tilt zwaar aan de feiten “De daders hebben totaal geen schuldbesef en weigerden de andere verdachten te identificeren.” De procureur vraagt daarom een celstraf van dertig maanden voor diefstal met geweld in bende en slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden.

Lichte tik

“Mijn cliënt, Tijani T., zou de vermeende aanstoker geweest zijn van het incident, maar hij heeft geen aanzet gegeven tot geweld en niet met eieren gegooid”, zegt advocaat Michele Walgraeve. Hij vraagt de vrijspraak voor diefstal. “Al een tijdje voor de diefstal was mijn cliënt niet meer zichtbaar op de camerabeelden, wat aantoont dat hij op dat moment niet aanwezig was.”

Advocaat Xavier Potvin vertelt dat zijn cliënt Abdelilah M. het slachtoffer in eerste instantie probeerde te kalmeren, maar toen dat niet lukte gaf hij haar een tik tegen het hoofd. “M. is een stevige jongen. Als hij haar echt hard wou raken, had hij wel harder geslagen.” M. was verder ook niet op de hoogte van de diefstal. “Dat was niet volgens het oorspronkelijke plan”, aldus Potvin.

Beide advocaten vragen de rechtbank voor een werkstraf, eventueel met een sensibiliseringscursus. Het vonnis wordt verwacht op 3 december.