Herdenking Wapenstilstand onder Menenpoort mag opnieuw met publiek

Voor de 103de keer werd in Ieper hulde gebracht aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De traditionele Poppy Parade werd voorafgegaan door een eucharistieviering. Daarna volgde dan de Last Postceremonie onder de Menenpoort, deze keer opnieuw met publiek.

Na een corona-editie vorig jaar waarbij slechts vier personen en een klaroenblazer aanwezig waren, was het dit jaar opnieuw een traditionele herdenking met prominente genodigden en heel wat publiek. Iedereen moesten wel een Covid Safe Ticket en eID voorleggen. Wie niet aanwezig kon zijn, kon alles volgen via de Facebook livestream of live op Eén.

“Nu de coronabesmettingen weer stijgen, vragen we de aanwezigen om de geldende coronamaatregelen na te leven. Voldoende afstand houden, mondmasker dragen en te drukke plaatsen vermijden”, zo zei burgemeester Emily Talpe (Open Vld) vooraf. Onder anderen premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) legden een krans neer voor de gesneuvelden.

De herdenking van de Wapenstilstand in Ieper is doorgaans een groot gebeuren dat heel wat Britten naar Ieper lokt. Maar door de brexit en strenge coronamaatregelen waaraan Britse toeristen moesten voldoen, daagden alleen de Britse diehards op, samen met heel wat andere toeschouwers. Sinds eind oktober zijn de regels versoepeld. (pjv)