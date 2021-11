Marc Wilmots gaat aan de slag bij het Marokkaanse Raja Casablanca

Voormalig bondscoach Marc Wilmots is de nieuwe coach van de Marokkaanse topclub Raja Casablanca, zo bevestigt de club donderdag.

Bij de huidige nummer twee in de Marokkaanse hoogste klasse is de intussen 52-jarige Wilmots de opvolger van de eerder deze week ontslagen Lassaad Jarda Chebbi. Van de laatste vier competitiewedstrijden kon er slechts eentje gewonnen worden.

Voor onze landgenoot is het de eerste werkgever in bijna twee jaar, na zijn ontslag eind 2019 als Iraans bondscoach. Voordien was hij ook bondscoach van Ivoorkust en België. Raja Casablanca wordt zijn derde club als coach, na Schalke 04 en STVV.