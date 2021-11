‘Siamese tweeling’-schildpadden gevonden tijdens wandeling “kunnen niet in het wild overleven”

Een toerist deed een opmerkelijke ontdekking tijdens een wandeling in de Turkse stad Pamukkale: twee schildpadden die met elkaar vergroeid zijn. De wandelaar bracht de tweeling naar de universiteit in de stad, waar wetenschappers ontdekten dat de dieren een spijsverteringsstelsel en achterpoten delen. “Een echte Siamese tweeling dus”, klinkt het. “Het is echter onwaarschijnlijk dat de dieren in het wild kunnen overleven.” Dus zal de universiteit voortaan voor de uitzonderlijke schildpadden zorgen.