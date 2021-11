Opsporingsbericht: verdwijning van 18-jarige Reyfet Mustafov in Sint-Gillis-Waas

Op dinsdag 9 november 2021, om 20.00 uur, verliet de 18-jarige Reyfet Mustafov zijn woning in de Stationstraat in Sint-Gillis-Waas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Reyfet verplaatst zich met een witte kinderfiets van het merk “Norta”. Hij is 1 meter 74 lang en mager gebouwd. Hij heeft zwart, halflang haar dat opzij gekamd is en bruine ogen. Hij spreekt enkel Bulgaars.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg een donkergroene jas met ritsen op de ellebogen en kap, een roze T-shirt, een zwarte, nauwsluitende sportbroek, zwarte kousen met witte strepen en donkergroene bottines. Hij draagt ook een witte ring met rode steentjes.

Hebt u Reyfet Mustafov gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300 of via Child Focus op het 116 000. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.