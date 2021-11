Fabrice Ondoa (ex-KV Oostende) haalt z’n gram bij de FIFA: KV Oostende moet 400.000 euro ophoesten

Ondoa maakte het nieuws zelf bekend in een bericht op Instagram. Zo stelt hij dat hij het geschil tegen zijn voormalige werkgever bij de FIFA heeft aangevochten en op 8 november 2021 ook heeft gewonnen. “De FIFA heeft besloten dat mijn ontslag onterecht was. Ik ben blij met dit besluit waardoor KV Oostende voor haar verantwoordelijkheden wordt geplaatst. Zeker omdat de ploeg op cynische manier de coronapandemie probeerde te gebruiken om lonen te besparen. Daarom ben ik blij dat ik in mijn gelijk ben gesteld en dat ik deze zaak nu achter mij kan laten”, aldus Ondoa.

KV Oostende zou haar voormalige doelman 400.000 euro moeten betalen. (jug)