Poetin roept EU op om dialoog met Wit-Rusland te hervatten tijdens spanningen aan grens met Polen

De Europese Unie verwijt Minsk een migratiecrisis te orkestreren aan de grens met Polen. Tijdens een telefonisch contact met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, het tweede in twee dagen, zou Poetin gewezen hebben op “het belang om zo snel mogelijk voor een oplossing voor de zware migratiecrisis te zorgen”. Dat moet volgens de Russische president gebeuren via “het herstel van de contacten tussen de Europese landen en Wit-Rusland”, klinkt het in een persbericht van het Kremlin.

LEES OOK. Hoe duizenden mensen de speelbal van een dictator zijn geworden: zolang Poetin over hem waakt, zal hij niet stoppen