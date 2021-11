Wout Faes had zijn eerste selectie bij Rode Duivels niet verwacht en kijkt zijn ogen uit: “Ik had wel wat stress om tussen de rest te lopen”

“Ik was verrast”, glimlachte Wout Faes. “Ik had deze selectie niet verwacht. Het is wel een mooie beloning voor mijn werk. Ik had training vrijdag. Na de training belde mijn vriendin en zij vertelde het mij. Ik was blij ja.”

“De groep heeft mij goed ontvangen. Ik amuseer mij”, ging Faes verder. “Wie weet komen er kansjes, en dan zal ik die grijpen. Maar het belangrijkste is dat ik kan bijleren van de beste spelers ter wereld. Al had ik wel wat stress om tussen hen te lopen”, gaf hij toe. “Maar tot hier toe gaat het goed. Ik kan zien hoe de groep is, hoe alles hier functioneert, hoe de meetings zijn. Ik stel mij sociaal op, dus we zullen wel zien. Ik geniet alleszins. En natuurlijk hoop ik op training te laten zien aan de trainer dat hij op mij kan rekenen.”

© Isosport

Ervaring in Ligue 1

Faes is sinds vorige zomer actief bij het Franse Stade Reims en is er tevreden. “Ik ben er eigenlijk direct ik de basis beland en er niet meer uitgegaan. Ik presteer er constant. Die ervaring helpt mij om beter te worden. Ook bij KVO was ik trouwens tevreden. Die stap kwam op het juiste moment. Ik had toen nood aan een stabiele situatie en die vond ik bij KV Oostende.”

Dat de Ligue 1 in België niet zo gevolgd wordt, vindt Faes niet zo erg. “Het is een goede competitie. Er zijn heel wat topspelers gepasseerd. De club geeft mij bovendien veel vertrouwen. De trainer wil dat ik een leider word, ik voel me er goed.”

Naar eigen zeggen was Faes niet ongerust dat hij nog niet eerder werd opgeroepen ondanks zijn vele speelminuten. “Ik wist dat ik nog werk had, maar ik wist ook dat de coach mij volgde. Als jongeren moet je gewoon blijven werken. Ik ben nog altijd maar 23.”

“Aan het WK 2022 denk ik dan ook nog niet. Ik leef in het heden en ben gewoon blij om hier nu te zijn en te kunnen bijleren.”