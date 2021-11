Frederik Willem de Klerk (85) overleden, de Afrikaner die Mandela bevrijdde en Zuid-Afrika voorbij apartheid loodste

Hij was de laatste Afrikaner die Zuid-Afrika leidde en die zijn latere opvolger Nelson Mandela na 27 jaar gevangenschap vrijliet. President Frederik Willem de Klerk (85) was de conservatieve opportunist die moest plooien onder buitenlandse druk omwille van het apartheidsregime. Maar ook iemand wiens verdienste in de weg naar geweldloze democratie begin jaren 90 niet overschat kan worden. Donderdag overleed de oud-president in Kaapstad aan longkanker.