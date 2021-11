Aivar Pohlak, voorzitter van de voetbalbond in Estland, is een buitenbeentje in het internationale voetbal: “Voetbal is geciviliseerde oorlog”

Zijn lamsvelletje is geruild voor een normalere jas. Maar vergis u niet. Aivar Pohlak (59) blijft het absolute buitenbeentje in het internationale voetbal. De voorzitter van de voetbalbond van Estland, morgenavond tegenstander van de Rode Duivels, leeft op het ritme van de natuur. Hij geeft niets om geld, maar rekent de gevallen bobo’s Sepp Blatter en Michel Platini tot zijn vriendenkring. Wie is deze man die al zijn verplaatsingen met de auto maakt, zijn 14-jarige dochter zelf onderwijst en Roberto Martinez nog wat gratis info geeft?