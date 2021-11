Zlatan Ibrahimovic maakt na acht maanden opnieuw opwachting in Zweedse basiself

Ibrahimovic denkt nog niet aan stoppen. “Ik heb nog veel doelen en die heb ik nodig om mezelf te blijven uitdagen. Elke ochtend word ik met veel pijn wakker en stel ik me de vraag waarom ik dit doe. De adrenalinestoot die ik telkens krijg, is zeer belangrijk”, vertelde Ibrahimovic aan het Zweedse Fotbollskanalen.

Een van die doelen is het aankomende WK in Qatar halen. “Je bent voetballer om uiteindelijk op eindtoernooien te kunnen spelen. Ik heb al op veel WK’s en EK’s mogen aantreden en dat betekent veel voor me. Iedereen vertegenwoordigt zijn land en weet waar hij voor speelt. Het is gewoon machtig”, gaat Ibrahimovic verder.

Met Zweden speelt hij donderdag in en tegen Georgië de voorlaatste WK-kwalificatiewedstrijd. Zweden leidt in groep B met 15 punten, Georgië heeft er slechts 4.