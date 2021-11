Opvallende afwezige: Thibaut Courtois tweede dag op rij niet aanwezig op training Rode Duivels

Opnieuw geen Thibaut Courtois te bespeuren bij de Rode Duivels op het trainingsveld in Tubeke. De doelman van Real Madrid zou apart getraind hebben.

21 veldspelers en drie doelmannen tekenden present voor de training donderdag. Tijdens het kwartier dat de pers aanwezig mocht zijn, liepen de spelers los vooraleer aan de oefeningen met bal te beginnen. Thibaut Courtois en Dennis Praet, die woensdag al afwezig waren, trainden apart, net als Christian Benteke.

De afwezigheid van Youri Tielemans, die donderdag nog niet bij de groep aansloot, is nog niet bevestigt door de KBVB. De Leicester-speler liep zondag in het duel tegen Leeds een enkel-en kuitblessure op. Volgens verschillende Belgische media zou hij naar verwachting twee tot drie weken uitgeschakeld zijn.

Roberto Martinez kondigde al aan dat Toby Alderweireld er niet zal bij zijn nadat hij zich vorige week blesseerde in Qatarese competitie. Alderweireld is niet fit genoeg om te spelen in de komende interlands.

Romelu Lukaku, Michy Batshuayi en Jeremy Doku kwamen al langer niet meer in actie vanwege blessures. Thomas Vermaelen kon niet afreizen uit Japan vanwege het coronavirus.