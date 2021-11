Greet was 21 toen ze op de fiets aangereden werd door een vrachtwagen. Ze raakte heel zwaargewond. Haar bekken was onder meer gebroken, haar buik zwaar beschadigd. Wat volgde was een lange ziekenhuisopname, en het verdict dat ze nooit een kind zou kunnen dragen. “Ik zou nooit zwanger kunnen zijn. Mijn zus heeft toen meteen gezegd dat zij dat voor mij zou doen. Maar uiteindelijk is het toch nog ­anders gelopen.”