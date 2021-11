Jacky Mathijssen merkt dat Jonge Duivels vermoeid zijn: “Meest belastende week ooit voor deze groep”

Het zijn drukke tijden voor profvoetballers. De Belgische nationale beloften zijn bezig aan hun derde interlandperiode in drie maanden en spelen vrijdagavond een belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het EK 2023 tegen Turkije. Na hun uitstekende start met vier overwinningen uit vier wedstrijden kunnen de Jonge Duivels tegen de Turken een belangrijke stap richting het EK zetten. “Maar kwalificatie is niet het enige doel, we willen ook effectief wedstrijden winnen op dat eindtoernooi”, klinkt het bij coach Jacky Mathijssen, die zich ook zorgen maakt om de drukke voetbalkalender.

De kwalificatiecampagne van de Belgische U21 loopt op wieltjes. De jonge Belgen klopten Kazachstan al twee keer gemakkelijk, versloegen Denemarken met het kleinste verschil en gingen ook al met 0-3 winnen in Turkije. “Maar die uitslag geeft een vertekend beeld van de wedstrijd, want het was helemaal niet simpel in Turkije”, waarschuwt Mathijssen. “We kwamen op voorsprong na een individuele flits van Openda en dan stond het heel lang 0-1. Na lastigere periodes in de wedstrijd konden we de score op het einde nog uitdiepen op de counter. Willen we dit resultaat opnieuw neerzetten, zal de mentaliteit en de agressiviteit even goed moeten zijn als in de vorige wedstrijden.”

Met twaalf op twaalf lijken de Belgen uitstekend op weg om ook effectief naar het EK in 2023 te gaan, maar alleen met die kwalificatie zou de honger nog niet gestild zijn. “Het vertrouwen is groot, we zijn heel degelijk begonnen. Maar daarmee is ons werk nog niet af. We hebben een doel met deze groep en willen ook effectief wedstrijden winnen op dat eindtoernooi.”

Fysiek én mentaal

De Limburgse coach kan rekenen op een “bijna volledig fitte kern”, maar ziet ook dat zijn spelers in een hele zware periode zitten met de opeenstapeling van wedstrijden. “Het is een zeer drukke periode, zeker jonge spelers hebben het lastig om aan dit tempo steeds te moeten presteren bij hun club en land. Is het niet fysiek, dan wel mentaal”, weet Mathijssen, die er met zijn staf voor zorgt dat de kopjes fris blijven. “Naast de klassieke wedstrijdvoorbereiding moeten we daar nu ook wat tijd aan besteden. Het was vorige maand al druk, maar nu wordt het nog drukker met twee wedstrijden. Het is de meest belastende week ooit voor deze groep.”

Met “bijna volledig fitte kern” doelt de coach op Yorbe Vertessen, die nog twijfelachtig is voor de wedstrijd van vrijdag. “Het probleem met zijn ribben is nog niet volledig van de baan. We zijn er mee bezig en bekijken of hij al kan spelen. Heel ernstig is die blessure niet, maar hij heeft er wel nog wat last van.” Vertessen is een belangrijke schakel geworden in de elf van Mathijssen, zeker sinds Charles De Ketelaere er niet meer bij is. De PSV-spits scoorde al twee keer in deze campagne, maar is nog niet even cruciaal als Loïs Openda, die de netten al vijf keer deed trillen.