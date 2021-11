Italië met mes op de keel: Europese kampioen moet nog vol aan de bak om WK-kwalificatie veilig te stellen

Eén keer verloren in hun laatste 39 wedstrijden en toch moeten de Italianen vanavond nog knokken voor hun plaats op het WK van 2022 in Qatar. En dat is helemaal de verdienste van de sterke Zwitsers, die dit jaar nog maar twee keer verloren. In de groepsfase van het EK was het Italië die Zwitserland zijn eerste nederlaag van het jaar aansmeerde. En dat geeft de Italiaanse burger moed. “Ik heb alle vertrouwen in mijn team”, zei een zelfverzekerde Mancini. “Het is niet goed om schrik te hebben voor een wedstrijd. Zwitserland heeft een uitstekende ploeg, maar als wij op niveau presteren, hebben we veel mogelijkheden.”

Op niveau presteren, dat deden de Italianen wel al in deze kwalificatiecampagne, maar zes overwinningen en twee gelijke spelen volstonden nog niet om Zwitserland van zich af te schudden. Want ook de Zwitsers pakten al veertien punten, waarmee ze gedeeld aan de leiding staan. Beide landen verdienen het om naar de wereldbeker te gaan, maar een van de twee zal zijn WK-ticket via de play-offs in maart 2022 moeten bemachtigen.

Zonder Chiellini en Immobile

Hoewel Italië zich nog moet kwalificeren, toonde Mancini zich al ambitieus voor het WK van volgend jaar. “Ons team is bijna niet veranderd sinds het EK en we kunnen tussen nu en het wereldkampioenschap nog beter worden”, was de bondscoach hoopvol. Om dat te realiseren zal hij wel op sterkhouders Giorgio Chiellini en Ciro Immobile rekenen. De kwalificatie voor het WK zullen de Italianen alvast zonder het tweetal moeten veiligstellen. Chiellini en Immobile haakten in de loop van de week geblesseerd af en zijn er niet bij vanavond. Ook voor de laatste kwalificatiewedstrijd van maandag in Noord-Ierland, een wedstrijd die mogelijk ook nog van levensbelang zal zijn, geraken ze niet fit.

